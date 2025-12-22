El Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz presenta 56 actividades para el invierno de 2026

VITORIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) de Vitoria-Gasteiz ha presentado su agenda de actividades para el invierno de 2026, con un total de 56 propuestas que se desarrollarán de enero a marzo tanto en el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, Ataria, como en el Jardín Botánico de Olárizu.

Durante los primeros días de enero, la programación expositiva incluye los últimos días de 'Las que habitan el eco', de María José Lojo Escalante, que podrá visitarse hasta el día 11. Le tomará el relevo 'Las reinas de Álava', de Martín Barandalla, una muestra centrada en la vida de una pareja de águilas reales del territorio.

A partir de marzo será el turno de 'Fenología', de Patricia Nagashiro, que invitará a explorar la fusión entre arte y ciencia a través de escenas oníricas sobre los ciclos estacionales y los efectos del cambio climático.

Por su parte, el ciclo de conferencias de Ataria abordará temas muy diversos, desde nutrición y equilibrio alimentario hasta tradiciones invernales, astronomía o riesgos astronómicos. Así, se hablará de eclipses solares para preparar los de 2026, del cielo de primavera, de las mascaradas tradicionales y de si una supernova cercana podría suponer un riesgo para la vida en la Tierra.

En cuanto a los talleres, estos ofrecerán espacios para aprender y experimentar a través de disciplinas como la ilustración científica, la fauna de ribera y el impacto del castor europeo, el reciclaje textil, la observación de plumas, la interpretación de rastros de fauna o el cuaderno de campo. Además, Encuentros de Naturaleza en Alta Voz continuará con sus sesiones mensuales, en este trimestre con textos de Vicente Aleixandre y Gloria Fuertes.

Sobre las salidas naturalísticas, las actividades programadas permitirán descubrir la naturaleza en invierno en sus múltiples formas: aves invernantes, historia de Salburua, lepidópteros en época fría, comunidades de aves, biodiversidad de los Montes de Vitoria o rutas en bicicleta por el humedal.

Las actividades familiares tendrán un protagonismo destacado, con propuestas orientadas a la exploración y el aprendizaje compartido. Este trimestre las personas participantes aprenderán cómo se orientan los murciélagos gracias a la ecolocalización, además de construir comederos de aves y sesiones de cuentacuentos con dinámicas artísticas, yoga en familia o actividades de juego creativo vinculadas al agua y el mar.

RECORRIDOS NATURALÍSTICOS Y TALLERES EN OLÁRIZU

En el entorno del Jardín Botánico de Olárizu se realizarán cada sábado y domingo visitas guiadas por los bosques de encinares, alcornocales, pinsapares, sabinares y pinares, para dar a conocer su distribución por Europa y las estrategias de estas plantas perennes adaptadas al clima mediterráneo.

Asimismo, se realizarán recorridos naturalísticos, adentrándose en los rituales del fin del invierno y el despertar del sol y en búsqueda de las aves invernantes, ya que muchas aves pasan el invierno o usan el Botánico para descansar. Los primeros viernes de cada mes la Red de Semillas de Euskadi abrirá las puertas de la Casa de la Dehesa de Olárizu para conocer los espacios de trabajo y los proyectos que tienen en marcha.

También habrá talleres para todos los públicos que abordarán temas como las trufas, con una simulación de búsqueda de trufas, las hennas y pigmentos naturales procedentes de las plantas, la fabricación de cuerdas usando plantas y material reciclado, o la fabricación de pequeñas cámaras fotográficas caseras para observar el recorrido del sol.

"Con la llegada del invierno, presentamos una nueva programación trimestral con propuestas para todos los públicos que combinan divulgación científica, naturaleza, arte y experiencias creativas. Charlas, talleres, actividades familiares y salidas al campo llenarán los fines de semana de enero, febrero y marzo, con iniciativas adaptadas a todas las edades", ha anunciado el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez. Las inscripciones se podrán realizar desde este viernes, día 26.