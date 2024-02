El Centro Formativo Otxarkoaga, el único participante de Bizkaia en Uniraid 2024, el París-Dakar solidario por Marruecos

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro Formativo Otxarkoaga de Bilbao participa esta semana en la 13ª edición de Uniraid, el rally solidario por Marruecos dirigido a centros escolares y coches clásicos y que durante 2.400 kilómetros repartirá 22 toneladas de material solidario en los rincones más remotos del país. El raid, de nueve etapas, comenzó el pasado 10 de febrero y se alargará hasta el próximo domingo, día 18.

En esta iniciativa solidaria, que emula al París-Dakar, participan 120 coches con más de 20 años de antigüedad. De este modo, llevarán su apoyo, entre otras, a la región devastada por el terremoto de Marrakech-Safi el pasado 9 de septiembre.

El centro formativo bilbaíno, formado por cuatro profesores, participa con dos coches y deberá atravesar el país por carreteras de montaña, pistas, arenas y dunas y tan solo con un mapa y una brújula, tal y como ordena la organización.

El equipo bilbaíno, el único de Bizkaia que participa en esta expedición solidaria, repartirá en las poblaciones del país medicamentos, materiales escolar, juguetes o ropa, entre otros materiales.

"Nuestra escuela, además, tiene mucho de alumnado nacido en Marruecos, por lo que así también podemos conocer de primera mano su situación, incluso de volver al país, en sucesivas ocasiones, con alumnos y profesores", ha explicado Juanan Arrieta, director del Centro Formativo Otxarkoaga.

EMPRENDIMIENTO

La escuela de Otxarkoaga, perteneciente a la red EBI de Centros Diocesanos, ha afrontado este reto, además, como una acción que les permitirá también trabajar valores como "el emprendimiento y el trabajo en equipo, fundamentales en un centro educativo como el nuestro", ha afirmado el director del centro.

En ese sentido, ha destacado que los estudiantes de los diferentes grados de mecánica de la escuela formativa han preparado los vehículos para afrontar con garantías todas las dificultades por las que pasarán durante los 2.400 km de recorrido.

No obstante, ha recordado que en estas carrera "no hay ganadores, si no que, tal y como afirma la organización, se pretende trabajar con otros valores como el esfuerzo, la solidaridad, el valor del equipo o el crecimiento personal".