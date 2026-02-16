El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz acoge a cerca de 400 frailecillos afectados por el temporal

Archivo - Frailecillos - CC0 PUBLIC DOMAIN - Archivo

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 frailecillos recogidas en diferentes puntos del litoral vizcaíno han sido trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz, donde están siendo atendidas conforme a los protocolos establecidos, y, del total de ejemplares, seis permanecen en cuarentena como medida preventiva.

La costa vizcaína ha registrado en los últimos días la aparición de numerosos frailecillos atlánticos, presumiblemente desplazados por el reciente temporal marítimo. Ante esta situación, la Diputación Foral de Bizkaia está coordinando las labores de recogida y recuperación de los ejemplares, con la colaboración de personal técnico y voluntariado especializado.

Hasta el momento, alrededor de 400 aves han sido recogidas en diferentes puntos del litoral y trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz, donde están siendo atendidas conforme a los protocolos establecidos. De ellas, seis permanecen en cuarentena como medida preventiva.

Los ejemplares han aparecido en playas como Ereaga, Zierbena, Azkorri, Laida, Laga, Gorliz, Sopela, La Arena, Berango, Lekeitio, Ibarrangelu y Bakio, entre otras.

Según ha indicado la Diputación vizcaína, la presencia de estas aves en la costa está relacionada con las condiciones adversas registradas en el mar Cantábrico en los últimos días.

Desde la institución foral han señalado que el operativo continúa activo y que se está realizando el seguimiento de la situación. Asimismo, han recordado a la ciudadanía que, en caso de localizar un frailecillo u otra ave marina en la playa, debe comunicarse con la Diputación Foral de Bizkaia o con el 112.

Asimismo, se recomienda no manipular a los animales, tanto para evitar interferir en su recuperación como por el posible riesgo de transmisión de enfermedades.

Según ha afirmado la Diputación de Bizkaia, la colaboración ciudadana resulta "fundamental para facilitar la intervención de los equipos especializados y garantizar la adecuada atención de los ejemplares afectados".