Cerca de 40.000 personas celebran en Bilbao el 125 aniversario de Iberdrola en un festival musical gratuito

Antonio Orozko canta ante miles de personas en Bilbao - IBERDROLA

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 40.000 personas han acudido este viernes al parque de Doña Casilda, en Bilbao, para celebrar el 125 aniversario de Iberdrola en un multitudinario festival gratuito y de acceso libre que ha convertido el centro de la Villa en un gran punto de encuentro musical con las actuaciones de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne.

La apertura del festival ha corrido a cargo de la Electric Band de Iberdrola. Durante seis horas, desde las 16.00 y hasta las 22.00 horas, el recinto registra una afluencia constante en un ambiente festivo. La elevada asistencia ha superado las previsiones y deja imágenes de una ciudad entregada a una cita que combina música en directo y celebración a lo largo de toda la tarde.

La jornada ha arrancado con Süne, que ha subido al escenario alrededor de las 16.30 horas; Rigoberta Bandini ha tomado el relevo a las 17.35 horas; Antonio Orozco ha desplegado su repertorio cerca de las 19.10 horas; y el cierre ha llegado sobre las 20.45 horas con Juanes, que pone el broche final al evento.

Para ofrecer la mejor experiencia posible al público, siete pantallas repartidas estratégicamente por el parque facilitan la visibilidad desde prácticamente cualquier ubicación. El cierre del festival se ha configurado con un espectáculo de drones, el mayor realizado hasta la fecha en España, con 1.500 dispositivos.

Este despliegue de gran formato, alimentado por fuentes 100% renovables, se ha organizado para que pueda contemplarse desde distintos puntos de Bilbao.

Durante toda la jornada, el público ha contado con servicios de información, oferta de comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta. Además, se ha activado un dispositivo especial de limpieza, mantenimiento y jardinería que garantiza el buen estado del recinto tras la finalización del evento.

Después del "éxito" de Bilbao, el calendario musical del 125 aniversario de Iberdrola continuará con nuevas citas, como el concierto de Madrid, el 27 de junio, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el de Valencia, el 28 de noviembre, con Estopa y Mafalda Cardenal.

Estos shows forman parte del programa "125 años luz", con el que Iberdrola celebra, a lo largo de 2026, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general, y que también incluye exposiciones, eventos sociales e iluminación de edificios emblemáticos.