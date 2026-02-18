Cerrados Paseo Nuevo, el De Leizaola y el Peine del Viento de San Sebastián por olas entre este miércoles y el viernes

Archivo - Olas en el Paseo Nuevo de San Sebastián - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Nuevo, Paseo de Leizaola y Peine del Viento de San Sebastián permanecerán cerrados entre este miércoles y el viernes por alerta naranja por riesgo marítimo-costero, según informa Protección Civil del Ayuntamiento donostiarra.

Desde el Consistorio de la capital guipuzcoana han indicado que desde las dos de la tarde de este miércoles hay aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y a partir de las diez de la noche habrá alerta naranja.

Por ello, el Paseo Nuevo permanece cerrado tanto para vehículos como para peatones, igual que el acceso al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) y al Peine del Viento. También se ha cerrado la parte costera del monte Urgull.

Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad y se suspende el servicio de transporte a la Isla Santa Clara. Estas medidas estarán en vigor hasta las 10.00 horas del viernres 20 de febrero.