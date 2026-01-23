Cerrados los paseos Nuevo, de Leizaola, Peine del Viento y parques de San Sebastián por la alerta de viento

Archivo - Una mujer camina con un paraguas junto al Peine del Viento, en San Sebastián - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los paseos Nuevo, de Leizaola, Peine del Viento y parques de San Sebastián permanecerán cerrados desde este vienres hasta el domingo por la alerta naranja por impacto de ola y viento.

Según ha informado Protección Civil del Ayuntamiento de San Sebastián, ante la previsión de riesgos de meteorología adversa, se mantienen las medidas de alerta naranja por impacto de ola en costa hasta el domingo día 25 de enero.

El Paseo Nuevo permanecerá cerrado tanto para vehículos como para peatones. También se cerrará la pasarela peatonal del paseo Salamanca, el acceso al paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola), el acceso al Peine del Viento y la parte costera de Urgull. Además, queda suspendido el servicio de transporte a la Isla Santa Clara.

Además, el domingo, debido a la alerta naranja por viento fuerte se cerrarán los parques, así como del Cementerio Municipal de Polloe durante esa jornada.