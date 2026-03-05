El CES vasco emite un total de 17 dictámenes sobre proyectos de decreto de carácter social y sobre el Plan de Industria

SAN SEBASTIÁN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) vasco ha emitido el pasado año 17 dictámenes sobre proyectos de decreto de carácter social y sobre el Plan de Industria-Euskadi 2030.

En un comunicado, el presidente del CES Vasco, Javier Muñecas, ha explicado que este organismo ha emitido el pasado año dictámenes sobre los decretos relativos a ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, Ayudas de Emergencia Social-AES, ayudas a las familias con hijas e hijos o a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras cuestiones.

El pleno ha aprobado en la sesión celebrada este jueves la Memoria de Actividades del CES correspondiente al año 2025, año en el que ha emitido un total de 17 dictámenes sobre proyectos de decreto de calado social o acerca del Pan de Industria-Euskadi 2030, entre otros temas.

El CES constituye el ente consultivo del Gobierno y del Parlamento vasco para "hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social de Euskadi", según ha recordado en un comunicado.

Entre otras funciones, le corresponde informar con carácter preceptivo de los proyectos normativos y planes generales del ejecutivo autónomo en materia de política económica y social, y formular propuestas sobre esa materia.

Durante el pasado ejercicio, el CES Vasco dictaminó sobre decretos de carácter social y de respuesta al reto demográfico -ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, ayudas de emergencia social, ayudas a las familias con hijas e hijos, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, régimen de las familias monoparentales-.

Adicionalmente, se emitió dictamen sobre el Plan de Industria Euskadi 2030 y sobre decretos relacionados con el turismo, la energía, el desarrollo rural, los servicios públicos de empleo o las cooperativas.

"A través de esta labor consultiva este Consejo contribuye a que las decisiones políticas, que se plasman en leyes y decretos, estén más cercanas a las inquietudes y necesidades reales de las personas. Nuestros dictámenes, creo firmemente en ello, sirven para que la voz de Sociedad Civil vasca se escuche allí donde se deciden las cuestiones políticas", ha explicado Muñecas.