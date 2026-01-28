Cesados los tres ediles del PNV de Getxo investigados por supuesta corrupción por el derribo del palacete protegido

Edificio Santa Clara (Getxo) - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tres concejales de Getxo del PNV que están siendo investigados por supuesta corrupción en el caso del derribo del Palacete protegido 'Irurak Bat' del barrio de Algorta, cesaron este pasado martes en sus cargos.

En un comunicado, el Consistorio vizcaíno ha explicado que los tres ediles serán sustituidos próximamente. Además, ha recordado que estos pusieron sus cargos a disposición de su partido tras conocer que habían sido citados por la juez como investigados y, aunque "mantienen su inocencia", han adoptado "esta decisión para facilitar su defensa y preservar la imagen del PNV".

En el pleno ordinario de este jueves se informará del cese de los cargos. La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, ha indicado que, en paralelo a las sustituciones de estos concejales, se reestructurarán las áreas "para garantizar el funcionamiento normalizado de todos los servicios municipales".

También se ha dirigido al personal del Ayuntamiento al haber también tres trabajadoras municipales llamadas a declarar en calidad de investigadas, para señalar que el Ayuntamiento "respeta plenamente el proceso judicial en curso", y reafirmar su "confianza en el trabajo que realizan todas y todos los trabajadores desde el conocimiento técnico, el criterio profesional y el cumplimiento de la normativa vigente".