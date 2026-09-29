El CF Zuazo de Barakaldo busca jugadores para su nuevo proyecto de equipo de fútbol inclusivo

Entrenamiento del equipo de fútbol incluisvo del CF Zuazo de Barakaldo - EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CF Zuazo de Barakaldo (Bizkaia) busca jugadores para su nuevo proyecto de equipo de fútbol inclusivo que ha puesto en marcha coincidiendo con la nueva temporada 2026-2027 y al que ya se han sumado nueve chicos.

Según han explicado desde el club a Europa Press, este proyecto nace con el objetivo "muy claro" de "disfrutar del deporte, hacer amigos y equipo, y sobre todo pasarlo muy bien".

El principal motivo para impulsar este equipo ha sido, según han añadido, "fomentar el deporte sin barreras y dar oportunidad de pertenecer a un equipo y hacer lo que les gusta, jugar al futbol con amigos, a todos esos jóvenes que por sus características no pueden hacerlo en otros clubes".

Para su nuevo proyecto, buscan jóvenes con necesidades educativas especiales/discapacidad que quieran formar parte de un equipo, que tengan "pasión por el fútbol" y "ganas de hacer deporte".

De momento, se han apuntado nueve chicos de entre 16 y 19 años. El equipo, ha señalado, "está en marcha y sale adelante con mucha ilusión, pero nos encantaría contar con más jugadores y la inscripción se mantiene continuamente abierta".

Los entrenamientos se desarrollen dos días a la semana, los martes y los jueves de 17.15 a 18.15 en el campo de fútbol de Ansio, y el club busca algún patrocinador que "se enganche al proyecto".

Por el momento, la previsión es jugar partidos amistosos, aunque, según ha avanzado el club, desde la Federación Vizcaína de Fútbol se está estudiando la posibilidad de jugar una liga.

Los entrenadores cuentan titulación para entrenar y también académica relacionada con los perfiles de los chavales, que tienen necesidades educativas especiales o alguna discapacidad.