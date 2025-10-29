El CGPJ expresa su reconocimiento al magistrado José María Lidón en el vigésimo cuarto aniversario de su asesinato

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida este miércoles en la sede del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en San Sebastián, ha aprobado una declaración institucional de reconocimiento al magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia José María Lidón, de cuyo asesinato por la banda terrorista ETA se cumplirán 24 años el próximo 7 de noviembre.

"Aprovechando la celebración de la Comisión Permanente en San Sebastián y estando tan próximo el aniversario de su asesinato, recordar al magistrado José María Lidón Corbi y expresar el reconocimiento a su figura, y enviar a su familia y allegados la manifestación de afecto del Consejo General del Poder Judicial", señalan en la declaración institucional.

Asimismo, han acordado enviar una representación institucional del Consejo General del Poder Judicial al acta de conmemoración del día 7 de noviembre de 2025, que tendrá lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.