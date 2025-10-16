Chillida Leku acoge la primera exposición individual en el Estado del artista belga Koen Vanmechelen

El proyecto a largo plazo 'Limina: Cosmopolitan Chicken Project 30' podrá visitarse, en el marco de la bienal Mugak/, hasta el 31 de enero

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo Chillida Leku de Hernani ha inaugurado este jueves la primera exposición individual del artista belga Koen Vanmechelen en el Estado, un proyecto a largo plazo titulado 'Limina: Cosmopolitan Chicken Project 30' que podrá visitarse en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, Mugak/ hasta el 31 de enero.

Los comisarios de la muestra Gonzalo Peña, Victoria Collar y Jon Garbizu, el director de Vivienda del Gobierno Vasco, Pablo García Astrain, el director de desarrollo de Chillida Leku, Mikel Chillida, el presidente de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, Luis Chillida, la comisaria de Mugak/, María Arana, el artista Koen Vanmechelen, el activista Chido Govera, y la directora de Chillida Leku, Mireia Massagué, han presentado esta propuesta que "pone de relieve la importancia de la diversidad biocultural y el intercambio".

Vanmechelen ha explicado que "la gallina es una construcción arquitectónica". "Representa los bloques que conforman la vida: estructuras genéticas que se combinan para generar vitalidad", ha señalado, para añadir que "la arquitectura, en su esencia, también debería contener vida".

Además, ha indicado que su obra "deja atrás lo construido para reconectar con lo auténtico" y ha reivindicado que "lo global sólo existe gracias a la generosidad de lo local". Vanmechelen desarrolla una investigación transdisciplinaria sobre diversidad biocultural e identidad a través de su Cosmopolitan Chicken Project, en el que cruza razas de gallinas de diferentes países para "crear una gallina cosmopolita que incorpora los genes de todas las razas del planeta".

La 30 edición de este proyecto, que llega a Chillida Leku, introduce como elemento local la Euskal Oiloa, raza autóctona del País Vasco, para reflexionar sobre "la tensión entre lo local y lo global".

La muestra incluye intervenciones escultóricas con piezas de gran escala como 'T-Rex', una escultura de seis metros o 'Instead of Sleeping'.

Además, el visitante tendrá que atravesar un gallinero como si fuera un "animal domesticado" y dentro del caserío de Zabalaga la exposición se despliega en tres actos que narran "una evolución simbólica y biológica de la relación entre especies y cultura". A través de las secciones 'Origen', 'Domesticación' y 'Cruce', la muestra explora ideas como "la diversidad biocultural como catalizador para imaginar futuros posibles o la fertilidad como capacidad de transformación e intercambio".

Massagué ha señalado que "Limina plantea un encuentro entre escultura, arquitectura y paisaje para abrir nuevas lecturas del lugar que habitamos" y la ha calificado de "un ensayo que invita a reformular nuestra posición en el planeta, a reconocer que la vida es relacional y que los cruces y las intensidades interespecies nos atraviesan y nos transforman".

PROGRAMA PÚBLICO Y CONFERENCIAS

En el marco de la exposición Vanmechelen ofrecerá una conferencia este viernes junto a los comisarios de la muestra y el sábado mantendrá una charla con la emprendedora social Chido Govera donde compartirán con el público su trabajo.

Además, dentro de la programación de Mugak/ y bajo el título 'Interespecies' el 25 de octubre se celebrará un coloquio entre la arquitecta Elli Mosayebi y el artista Marcus Coates moderado por la arquitecta Mariana Pestana, en la que propondrán nuevas formas de conexión basadas en la empatía y la confianza; y el 26 de octubre Fernando Cremades impartirá un taller y una performance.

Asimismo, el equipo de educación de Chillida Leku ha organizado un programa de visitas guiadas, talleres y actividades en torno a la exposición.