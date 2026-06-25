Chillida Leku explora en una nueva exposición el uso de la geometría en la trayectoria de Eduardo Chillida - ALEX ABRIL/CHILLIDA LEKU

SAN SEBASTIÁN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Chillida Leku ha inaugurado 'Eduardo Chillida: Cuerpos geométricos. Larry Bell, Nora Aurrekoetxea', una exposición que estará abierta al público en el museo ubicado en Hernani (Gipuzkoa) hasta el 26 de octubre, dedicada al uso de volúmenes geométricos en la obra de Eduardo Chillida a lo largo de toda su trayectoria.

La muestra propone un recorrido por distintas etapas de su producción para mostrar cómo el escultor guipuzcoano utilizó diversos cuerpos geométricos como recurso formal, desde las primeras esculturas en yeso de finales de los años cuarenta, vinculadas a la figuración, hasta sus proyectos de carácter arquitectónico de mayor síntesis formal y de carácter público. Desde esta perspectiva, la esfera y el cubo articulan distintos campos de significación que se muestran a lo largo de la muestra.

'Cuerpos geométricos' inaugura, además, un nuevo formato expositivo en Chillida Leku que incorpora la participación de dos artistas invitados que presentan una única obra cada uno. Sus piezas se integran en el itinerario como "un contrapunto que genera nuevas lecturas".

En esta ocasión se ha invitado a Larry Bell, conocido por sus exploraciones en torno al vidrio laminado y el modo en que la luz "se refleja, se transmite o se absorbe"; y Nora Aurrekoetxea, cuyo trabajo explora la escultura como "un espacio relacional entre cuerpo, objeto y materia".

"Eduardo Chillida pertenece a una generación de artistas que buscó transformar el arte desde la escultura. No persiguió la ruptura del objeto escultórico, sino una redefinición de su presencia espacial", ha apuntado Estela Solana, responsable de exposiciones de Chillida Leku.

A través de las 40 obras que forman parte de la exposición, 'Cuerpos geométricos' explora cómo el artista investigó el espacio y reveló "una búsqueda constante de dar forma a aquello que no se ve a través de las formas geométricas".

"Invita a descubrir cómo la geometría, lejos de ser un lenguaje cerrado o puramente formal, se convierte en una herramienta para pensar el espacio, la escala, el límite y la relación entre la materia y el vacío", ha añadido Mikel Chillida, director de Chillida Leku, en la presentación.

En este contexto, Larry Bell presenta 'TRIOLITH D' (2020), una escultura de vidrio cedida por Hauser & Wirth que transforma la percepción del espacio. A través de planos triangulares, crea una experiencia visual que se transforma a medida que el espectador la rodea.

La segunda obra invitada es 'aulki bat' (2019), obra de la artista vasca Nora Aurreokoetxea realizada durante su etapa de investigación escultórica en el Royal College of Art de Londres entre 2017 y 2019. La pieza, que pertenece a la colección del Museo CA2M de Móstoles, forma parte de un conjunto desarrollado en colaboración con la estilista Milena Diekmann.

A través de una estructura de varillas metálicas en la que se teje un entramado de pelo sintético mediante técnicas de macramé, Aurrekoetxea desdibuja la función original del objeto y propone una reflexión entre cuerpo, objeto y espacio a partir de la transformación de un elemento cotidiano como la silla.

La colaboración con Nora Aurrekoetxea se extenderá más allá de la pieza presentada en la exposición. En el marco de 'Cuerpos geométricos', Chillida Leku coproducirá una nueva obra de la artista que se integrará en el recorrido expositivo durante los próximos meses, ampliando el diálogo planteado entre la artista y la obra de Eduardo Chillida.

Según han explicado los responsables de Chillida Leku, la exposición presenta un recorrido dedicado al uso de volúmenes geométricos en la trayectoria de Eduardo Chillida, desde las primeras esculturas en yeso de finales de los años 40, vinculadas a la figuración, hasta sus proyectos de carácter arquitectónico de mayor síntesis formal.

Desde esta perspectiva, la esfera y el cubo adoptan distintos significados en el universo de Chillida: "la esfera se asocia con la representación figurativa, lo orgánico, el mundo telúrico y el cosmos", pero también con "la acción, el movimiento, el giro y la ingravidez". El cubo, por el contrario, se presenta como "símbolo de delimitación espacial y evoca estabilidad, medida y orden", al tiempo que remite a "la construcción humana y la arquitectura como voluntad de organizar el espacio".

La exposición explora cronológicamente la trayectoria de Chillida, partiendo de sus primeras esculturas figurativas de finales de los años cuarenta en bloques de yeso, donde ya se perciben cuerpos geométricos básicos. A comienzos de los años cincuenta, el hierro introduce un giro decisivo en su obra y sus esculturas adquieren un carácter "más aéreo, articulado mediante planos curvos, esferas y barras que delimitan y expanden el espacio".

Al principio de la década de 1960 se percibe una nueva orientación en la escultura de Chillida. El artista comienza a "concentrar el espacio y a definirlo con mayor precisión, dotándolo de una presencia más concreta". Sus esculturas "adquieren mayor peso y densidad, adoptando ritmos más lentos y masivos, que también se proyectan en la obra pública", han explicado. A partir de entonces, evoluciona hacia formas cada vez más esenciales.

La exposición, que podrá verse hasta el 26 de octubre de 2026, cuenta con la colaboración de Hauser & Wirth y de prestadores privados y de instituciones como el Museo CA2M, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Universidad de Navarra y Artium Museoa.

Con motivo de 'Cuerpos geométricos' se ha publicado el coleccionable n.º 09, una nueva edición de esta serie editorial que acompaña y amplía los contenidos de las muestras presentadas en el museo. La publicación incluirá un texto de Estela Solana, responsable de exposiciones de Chillida Leku, en el que profundiza en las claves conceptuales del proyecto expositivo, así como entrevistas a los artistas Larry Bell y Nora Aurrekoetxea, quienes reflexionan sobre sus respectivos procesos de trabajo y su aproximación a la práctica escultórica.

Para completar la exposición, el museo ha diseñado un programa de actividades como visitas guiadas diarias, talleres de arte en familia, actividades de bienestar, como una meditación guiada a cargo de Silvia Hoyos, o una visita dialogada guiada por Nausica Sánchez, responsable de Educación del museo.

Además, Nora Aurrekoetxea participará en un coloquio-presentación junto a Susana González, directora del Centro de Arte FMJJ, en torno a la publicación Lora Bat. El programa se completa con visitas guiadas dirigidas al profesorado y a alumnos de distintos niveles educativos en las que se pondrá en valor las conexiones entre arte, matemáticas y pensamiento espacial.