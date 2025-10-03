El ciclo 'Ateneo: desafíos del mundo actual' abordará el lunes los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

SAN SEBASTIÁN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Ateneo: desafíos del mundo actual', organizado conjuntamente por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ateneo Guipuzcoano, volverá el próximo lunes a Koldo Mitxelena Kulturunea, con la conferencia '80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial: Gipuzkoa, refugio de nazis, hampones y colaboracionistas', a cargo del periodista Juan Aguirre Sorondo, y del escritor Javier Mina, que ejercerá como moderador.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que este ciclo "nace con la vocación de acercar al conjunto de la ciudadanía el conocimiento que generan la ciencia, las humanidades y las artes, facilitando el diálogo entre disciplinas y ofreciendo conferencias y encuentros en formatos accesibles y de calidad".

Para ello se ofrecerán conferencias en distinto formato, impartidas por académicos y especialistas en sus respectivos campos, lejos de ruidos mediáticos y actitudes partidistas.

En la conferencia del lunes se abordará el papel de Gipuzkoa en la historia del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La ponencia recordará que, ya en 1932, el Círculo de Unión Nacional Alemana de San Sebastián agrupaba a una treintena de seguidores de Hitler, entonces aún líder de la oposición y aspirante a la cancillería.

Asimismo, Aguirre Sorondo ahondará en la historia de Pablo Simons de Aerschot, fallecido en San Sebastián en 2011 y condenado a muerte en Bélgica por colaboración con el ocupante alemán durante la guerra. Tal como ha recordado el periodista, "entre ambas fechas nuestro territorio sirvió, sucesivamente, de centro de espionaje y conspiración, de campo de operaciones para criminales colaboracionistas, de plataforma hacia un exilio seguro y de refugio para combatientes del Tercer Reich".

Además, ha asegurado que, a pesar del tiempo transcurrido, "la relación de personajes y las siniestras trayectorias de nazis, hampones y colaboracionistas que transitaron o se escondieron en Gipuzkoa están aún por reconstruir".

La charla será en castellano y se celebrará en el salón de actos del convento Santa Teresa de la Parte Vieja donostiarra, actual sede de Koldo Mitxelena Kulturunea, a las 19.00 horas.