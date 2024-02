El ciclo de conferencias 'Genios y genias' reivindica el papel de la mujer en la historia del arte y la ciencia

BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conferencias "Genios y genias", que reivindica el papel de la mujer en la historia del arte y la ciencia, ha celebrado este jueves la primera de las charlas en el Bizkaia Aretoa, a cargo de la escritora Laura Freixas.

Según ha informado la Diputación foral de Bizkaia, este ciclo se enmarca en su estrategia en favor del feminismo y la igualdad de mujeres y hombres, Emakumeak. Además, ciclo contará con un total de cuatro sesiones, con fecha de apertura el 15 de febrero y de cierre el 5 de marzo.

A través de ellas, cuatro mujeres referentes en el activismo feminista y expertas en las disciplinas del Arte y la Literatura, Laura Freixas, Josune Muñoz, Marian López Fernández Cao y Ana López Navajas, tratarán de mover a la reflexión sobre los motivos por los que la historia presenta a la figura del "genio" en masculino y ahondar en ello, en aras de dar respuesta a la pertinente cuestión sobre cuál ha sido verdaderamente el rol que desempeñaron las mujeres que estuvieron a su lado, examinando y sometiendo a análisis casos concretos de algunas parejas de creadores, en campos tan dispares como son la pintura, la física y el cómic.

La teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha presentado este ciclo remarcando la importancia de la labor que desarrolla la estrategia foral Emakumeak y la necesidad de continuar reivindicando la presencia de las mujeres en los espacios públicos y de poder, "así como nuestros derechos y libertades, sin olvidar toda la importancia social, política y económica que hemos tenido y que ha sido invisibilizada a lo largo de la Historia".

Laespada ha señalado que "el arte y la ciencia también necesitan feminismo, como todo en la vida y la sociedad, ya que es sinónimo de igualdad, porque nos da otra mirada, imprescindible para hacer una sociedad que realmente sea de todas las personas".

Sin embargo, ha lamentado que a las mujeres "sólo se nos ha reconocido como amantes o musas de los artistas, como sostenedoras o cuidadoras de los científicos". "No hemos tenido reconocimiento público a nuestro papel, no se ha contado nuestra historia, no se ha reivindicado nuestra vida y nuestra obra", ha agregado.

"A pesar de estado presentes, con relevantes figuras como Artemisa Gentileschi (pintora), Maruja Mayo (también pintora), Luisa Roldán "la Roldana" (escultora), Ada Byron (científica) o Marie Curie (científica esta más reconocida, pero a la que consideraron en un principio mera ayudante de su marido), o Frida Kalho, Aline Kominsky o Mileva Maric. Genias de la pintura, de la física y del comic, respectivamente", ha manifestado.

Sergún ha apuntado, "las mujeres siempre hemos estado, pero no se nos ha mirado, no se nos ha querido ver. Sobrábamos, no querían que estuviéramos en su relato patriarcal de creaciones artísticas y avances científicos de la humanidad".

FREIXAS

Laura Freixas (Barcelona, 1958), licenciada en Derecho, escritora, estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres, ha sido la encargada de abrir el ciclo de conferencias con una primera jornada titulada "¿Dónde están las genias?". Para abordar el tema, la experta ha centrado su análisis en el mundo del arte, por qué no ha habido grandes artistas mujeres, como se preguntaba la crítica Linda Nochlin.

La clave, según Freixas, radica en la dificultad que han tenido las grandes mujeres artistas a lo largo de la Historia para desarrollar sus carreras ante las condiciones materiales que han padecido, sometidas a la autoridad masculina, leyes discriminatorias, una fertilidad difícilmente controlable y la exclusión de las instituciones culturales (Universidades, Academias, etc.).

Además de poner el foco sobre la ideología patriarcal, "muy viva aún, que establece lazos indisolubles entre los conceptos de genio y masculinidad", ha concluido afirmando que no es posible un arte, ni una historia del arte, que incluya en pie de igualdad a las mujeres, "si no revisamos el concepto mismo de genio y el modo como se escribe la historia, del arte, y de todo lo demás".