'Las ciegas hormigas', de Igor Legarreta, se estrenará en el Festival de San Sebastián

Cartel de 'Las ciegas hormigas' - NUEVE CARTAS

SAN SEBASTIÁN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película 'Las ciegas hormigas' (Inurri Itsuak), tercer largometraje del cineasta Igor Legarreta, tendrá su estreno mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de llegar a las salas de cine el 9 de octubre con distribución de Buena Vista International.

La cinta, que se podrá ver dentro de la sección Zinemira y opta al Premio Irizar al Cine Vasco, está protagonizada por Urko Olazabal (Goya al Mejor Actor de Reparto por 'Maixabel', nominado a Mejor Actor Protagonista por 'Soy Nevenka'), Itziar Ituño ('La casa de papel', 'Intimidad', 'Irati'), Josean Bengoetxea ('Balenciaga', 'Errementari', 'Loreak'), Miren Gaztañaga ('Los últimos románticos', 'Ane', 'El hoyo') y Carlos Santos ('El refugio atómico', 'Invisible').

Completan el reparto de la película Unax Hayden ('20.000 especies de abejas', 'Irati'), Patxi Bisquert ('Oreina', 'Tasio'), Daniel Cabrera ('Querer'), Kimetz Etxabe ('Go!azen'), Markel Cocó ('Nosotros'), Anuk Puértolas y Elena Uriz ('Irati').

Escrito en euskera por Legarreta y Andoni de Carlos ('Faisaien irla', 'Altsasu', Goya por 'Handia), el guion de 'Las ciegas hormigas' se basa en la novela 'Las ciegas hormigas', de Ramiro Pinilla, una historia de supervivencia en la España de los años 30 del siglo XX que mereció el Premio Nadal en 1960. El film se ha rodado en distintas localizaciones de Bizkaia (Bilbao, Elorrio, Galdakao, Getxo, Gorliz, Sagasta, Mundaka).

El director Igor Legarreta ha explicado que "siempre es un placer acudir a Donostia y más si cabe en clave de festival". "Arrancar cerca de casa y compartir el estreno con amigos y compañeros es un auténtico placer, tratándose además de una película de profundo arraigo vasco", ha destacado.

'Las ciegas hormigas' es una producción de Lamia Producciones, Lamia Films, LAZONA Zinema, LAZONA Producciones, Buendía Estudios Bizkaia, Bruja del norte AIE, y Sideral Cinema; en coproducción con Caviar Antwerp B.V. La película cuenta con la participación de EITB, Atresmedia y HBO Max; con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y Diputación Foral de Bizkaia; y con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Elkargi, S.G.R. y Kutxabank. Playtime se encarga de las ventas internacionales de la película.

La película cuenta con Imanol Nabea como director de fotografía, Mikel Serrano es el director de arte y Maite Tarilonte se encarga del vestuario. Abigail Machado se ocupa del maquillaje, y Clara Domínguez, de la peluquería.

Maialen Sarasua es la montadora y Pascal Gaigne firma la banda sonora original. La cinta cuenta con producción ejecutiva de Pablo Barinaga, Luis Ferrón e Iker Ganuza. Está producida por Gonzalo Salazar-Simpson, Luis Ferrón, Iker Ganuza, Ignacio Corrales, Roberto Butragueño y Helena Taberna, y coproducida por Robin Kerremans y Bert Hamelinck.