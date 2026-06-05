Cielos cubiertos en el norte y sol en el sur, con máximas de 20 grados, este sábado en Euskadi

Cielos con nubes en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi la llegada de un nuevo frente dejará los cielos bastante cubiertos en la mitad norte, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados.

En la zona cantábrica lloverá débilmente a partir de la mañana, remitiendo las precipitaciones al final del día, mientras que en la mitad sur se mantendrá bastante soleado el día.

Los vientos soplarán del norte y noroeste, con algunas rachas fuertes durante la tarde en zonas del interior. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas que rondarán los 20 grados y mínimas que oscilarán entre los 10 grados del interior y los 16 grados en la costa.