Cielos despejados y máximas de 24 grados en la costa, este jueves en Euskadi

Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 25 - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi cielos despejados y temperaturas sin muchos cambios, con máximas que alcanzarán los 24 grados en la costa.

El viento soplará flojo del sur con posibles brisas en puntos de costa en las horas centrales del día. Se esperan algunas nieblas a primeras horas y posible calima en el cielo durante casi toda la jornada.

Las temperaturas máximas seguirán siendo altas para la época del año, con valores parecidos a los de las jornadas anteriores, entre 21 y 24 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 1 grados en el interior y 9-12 grados en la costa.