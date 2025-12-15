Cielos nublados y algo de lluvia, con bajada de temperaturas este martes en Euskadi

Lluvia y cielo nublado en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi cielo nublado, con posibilidad de lluvia. Se abrirán algunos claros en momentos puntuales, pero, en general, el cielo estará prácticamente cubierto.

Además, se espera algo de lluvia, siendo esto más probable durante la segunda mitad del día, cuando el viento, que soplará del sur durante la primera mitad del día, gire a noroeste y norte. Las temperaturas máximas tenderán a bajar, sobre todo en la vertiente cantábrica.