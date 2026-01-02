Cielos nublados, precipitaciones y bajada de temperaturas este sábado en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 20 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi cielos nublados y precipitaciones. Durante la primera mitad del día las precipitaciones serán más probables en la mitad norte, mientras que a partir de la tarde lo serán en la mitad sur, siendo en ese momento algo más débiles y ocasionales.

Con el paso de las horas se dará una entrada de aire frío, que se notará especialmente con el avance de la tarde, no descartando ver copos de nieve en torno a los 500-600 metros por la noche, cuando se esperan las temperaturas mínimas del día. El viento soplará del nordeste y aumentará la sensación de frío por la tarde.