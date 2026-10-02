Cielos nubosos y chubascos tormentosos por la tarde este sábado en Euskadi

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada de tiempo revuelto, nubosidad con el cielo muy nuboso durante gran parte del día.

Se esperan algunos chubascos débiles y dispersos; a partir de la tarde los chubascos serán de carácter tormentoso y ganarán intensidad.

Las temperaturas máximas se situarán nuevo en torno a los 24 o 25 ºC, con mínimas más templadas. El viento soplará del este; predominará el sureste en el Valle del Ebro, en la mitad norte será del noreste por la tarde.