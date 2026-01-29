Cielos nubosos y lluvias débiles a partir de la tarde, este viernes en Euskadi

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología prevé para este viernes en el País Vasco predominio de nubes medias y altas. A lo largo de la tarde irán apareciendo nubes más compactas, y por la noche se producirán chubascos de intensidad débil a moderada y de carácter ocasional.

La cota de nieve también bajará al concluir el día y rondará los 1.000 metros al final de la jornada. El viento soplará del sur o del suroeste, recio. A ultimas horas, girará al oeste y se intensificará aún más en la costa. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente.