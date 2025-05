Cientos de vecinos de Rekalde se concentran para mostrar su rechazo a la muerte de una menor a manos de su padre

BILBAO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de vecinos del barrio bilbaíno de Rekalde se han concentrado a las siete y media de esta tarde para expresar su rechazo a la muerte, esta mañana en la zona de Larraskitu, de una niña de 13 años, presuntamente a manos de su padre, quien también ha agredido a su pareja y madre de la menor, para posteriormente quitarse la vida.

El acto de protesta ha sido convocado por el movimiento feminista Zutitzen, que ha sido secundado por cientos de mujeres, hombres y niños, algunos de ellos muy afectados por esta muerte, en un nuevo caso de violencia vicaria.

Los concentrados han portado pancartas con el texto 'Estamos hartas', 'Hahikoa da (Es suficiente)' o 'Erasorik ez (No a las agresiones)' o 'Nazkatuta gaude' (Estamos asqueadas).

Desde el Movimiento Feminista de Rekalde han exigido un sistema y una red de protección para las mujeres, ya que consideran que se necesitan más medidas "reales", más allá de la denuncia.

"No es un asesinato aislado. No es una tragedia puntual. Es una violencia que un sistema entero permite. En este caso, estamos hablando del asesinato de una menor de edad, lo cual lo hace especialmente grave y, por supuesto, no tenemos ninguna duda, la violencia vicaria es también violencia machista", han manifestado en un comunicado leído en la concentración.

Este sábado habrá otra concentración de denuncia por esta tragedia en San Sebastián, y el lunes otras dos, una en Vitoria y otra en Pamplona.