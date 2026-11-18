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SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cierre del Paseo Nuevo de San Sebastián debido a la alerta naranja por fuerte oleaje se mantendrá hasta este viernes, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

Para este miércoles hay aviso amarillo a partir de las nueve de la mañana y el Paseo Nuevo permanecerá cerrado al tráfico desde esa hora hasta las ocho de la tarde cuando se cerrará totalmente.

Además, dado que a partir de esa hora se pasará a alerta naranja, permanecerá totalmente cerrado a vehículos y peatones todo el jueves y previsiblemente hasta las seis de la tarde del viernes.

Los vehículos se desviarán por calle de Soraluze hacia calle de Aldamar Paseo de Leizaola (espigón de Zurriola). Estarán suspendidas las visitas al Peine del Viento e Isla Santa Clara y las personas que accedan al medio acuático lo harán "bajo su exclusiva responsabilidad".