La cifra de negocios del sector Servicios diversos de Euskadi alcanzó los 11.556 millones en 2024 y 89.500 ocupados

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BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de los establecimientos del sector Servicios diversos de Euskadi se situó en 2024 en 11.556 millones de euros, lo que representa un 7,9% más que el año anterior. A su vez, el número de personas ocupadas creció un 2,1%, hasta las 89.503 personas y mantuvo la tendencia positiva del año anterior, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

La cifra total de establecimientos se situó en 24.840 negocios, un 0,7% menos que en 2023, mientras los costes de personal ascendieron a 3.546 millones de euros, tras un incremento interanual de un 7,2%. De forma similar, los aprovisionamientos aumentaron un 12,5% durante el año 2024, alcanzando los 4.428 millones de euros.

El mayor número de establecimientos correspondió a Otros servicios personales, con un total de 7.220, lo que supone un 29,1% del total del sector. La división que registró mayor aumento respecto de 2023 fue Audiovisuales, cine, radio y televisión, con un crecimiento del 6,2%, mientras que Reparación de ordenadores y otros artículos fue la que tuvo una mayor caída en su número de establecimientos, un 4,8% menos.

La división de Informática, con 19.756 personas empleadas, ocupó un 22,1% del empleo total del sector. Sin embargo, el mayor aumento en personal empleado respecto al año anterior se registró en Audiovisuales, cine, radio y televisión, un 10,1%. Por otro lado, Auxiliares financieros, con un descenso del 2,8%, fue la división con una mayor destrucción de empleo.

En cuanto a la cifra de negocios, destaca Actividades anexas al transporte, con 3.952 millones de euros, lo que representa el 34,2% de la facturación del sector. Actividades culturales registró el mayor aumento de las ventas respecto al año anterior, de un 24,4%, mientras que el mayor descenso correspondió a Edición, un 12,3% menos.

Por último, la división de Informática supuso el 27,9% del total del gasto de personal del sector, hasta los 990 millones de euros. Respecto a 2023, todas las divisiones aumentaron su gasto de personal, siendo Actividades postales y de correos la que tuvo un mayor crecimiento, un 15,7%, mientras que la división que menos creció fue Reparación de ordenadores y otros artículos, un 1,3%.

TERRITORIOS HISTÓRICOS

En el análisis por territorios, Álava fue el único que mantuvo el número de establecimientos, un total de 3.273. A pesar de que el 54,2% del total de establecimientos del sector en Euskadi estaban ubicados en Bizkaia, este territorio registró el mayor descenso respecto al año anterior, con una disminución del 1,1%.

En cuanto al personal ocupado, Bizkaia concentró el 56,8% del empleo del sector, con 50.848 personas. Respecto del año 2023, los tres territorios aumentaron el empleo, observándose un mayor crecimiento en Álava con un 2,9%. Asimismo, los gastos de personal también aumentaron en todos los territorios, siendo de nuevo Álava el que registró un mayor aumento con un 9,2%, seguido muy de cerca por Gipuzkoa con un 9%.

Respecto a la cifra de negocios y los aprovisionamientos, Bizkaia representó el 60,1% y 62% del total de Euskadi, respectivamente. Los tres territorios aumentaron respecto del año anterior, destacando Bizkaia con un crecimiento de la cifra de negocios del 9,7% y del 18,5% en los aprovisionamientos, alcanzando los 6.942 y 2.746 millones de euros, respectivamente.