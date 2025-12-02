La cifra de parados cae en Euskadi en 1.123 personas en noviembre y se sitúa en 106.486 desempleados

Numerosas personas pasando por la zona comercial de la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de noviembre 106.486 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 1.123 menos que en octubre (-1,04%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del mismo modo, en comparación con noviembre de 2024, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 1.408 personas, un descenso del 1,30%.

En el conjunto del Estado, el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de noviembre, ha bajado en 18.805 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 0,77%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961 personas.

