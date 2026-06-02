La cifra de parados desciende en Euskadi en 72 personas en mayo y se sitúa en 103.733 desempleados

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BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 103.733 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 72 menos que en abril (-0,07%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

En comparación con el mes de mayo de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 926 personas, lo que supone un 0,88% menos.

En el conjunto del Estado, con 2.320.721 personas en desempleo, el paro ha descendido un 1,54% respecto al mes anterior, lo que supone 36.323 desempleados menos. En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 5,47% de media estatal, con descensos en todas las comunidades, lo que supone 134.162 personas menos en el paro que hace un año.

(Habrá ampliación)