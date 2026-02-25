La cifra de pensionistas en Euskadi crece en febrero un 1,02% y la pensión media se eleva a 1.676 euros

Archivo - Oficina de la Seguridad Social - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 25 Feb.

La cifra de pensiones abonadas por la Seguridad Social en Euskadi en febrero se eleva a 588.480, lo que supone un 1,02% más que en el mismo mes de 2025, y su importe medio se sitúa en 1.676,63 euros, un 4,08% más que el año pasado, la cuantía más alta del conjunto del Estado, seguida de Madrid (1.576), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del conjunto de pensiones, 395.168 corresponden a jubilación, con una media de 1.901 euros y, de nuevo, la cuantía más alta del Estado, seguida de Asturias (1.835 euros), Madrid (1.790) y Navarra (1.749) mientras que son 132.212 las pensiones percibidas por viudedad, con una cuantía media de 1.166 euros.

Además, se registran 43.114 pensiones por incapacidad permanente, con 1.587,87 euros de media; 15.703 por orfandad, con una media de 657 euros; y 2.283 en favor de familiares, con 1.031 euros de media.

Un total de 58.058 pensionistas perciben en Euskadi complementos a mínimos, el 9,9% del total, lo que supone algo menos de la mitad del porcentaje medio en el Estado (del 20,2%). No obstante, este dato oscila entre el 14,4% de las mujeres que cuentan con este complemento en sus pensiones y el 4,8% de los varones.

Por otra parte, 74.281 pensionistas perciben complementos para la reducción de la brecha de género en la Comunidad Autónoma Vasca, con un importe medio de 72 euros. La mayoría, 38.270 personas, los recibe por dos hijos, mientras que 21.487 son pensionistas con un hijo, 10.134 con tres hijos y 4.390 por cuatro vástagos.