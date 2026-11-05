Cimasub de San Sebastián celebra su 50 aniversario del 12 al 14 de noviembre con cine, memoria y educación

Presentación de una nueva edición de Cimasub. - CIMASUB

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de cine submarino de San Sebastián Cimasub conmemora su 50 aniversario del 12 al 14 de noviembre con la proyección de un total de 22 trabajos, memoria, fotografía, educación, ciencia ciudadana y un recorrido por las tres capitales vascas.

Los responsables del Cimasub, David Sánchez y Lourdes Anza, han presentado este jueves esta edición junto al diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio; la responsable de proyectos de la Real Sociedad Fundazioa, Ainara Muga, la directora de comunicación de Donostia Kultura, Jaoine Askasibar, el director de Promoción Cultura y Juventud de la Diputación de Gipuzkoa, Isaac Palencia, y el presidente del Aquarium donostiarra, José Ignacio Espel, entre otros.

Según han avanzado, la celebración del 50 aniversario del Cimasub "no se limitará a recordar su historia", sino que "utiliza esa memoria como punto de partida para desplegar una programación que conecta a los pioneros del festival con los autores actuales, el público escolar, la fotografía, la ciencia y el nuevo Tour 2026/27".

El núcleo del aniversario tendrá lugar en el Teatro Principal de San Sebastián los días 12, 13 y 14 de noviembre. Las tres sesiones, denominadas Bronce, Plata y Oro, reunirán 22 trabajos proyectados y un diaporama de cien fotografías seleccionadas entre los trabajos recibidos este año.

El sábado 14, la sesión final añadirá un cortometraje conmemorativo, el homenaje a los veteranos de Subacuáticas Real Sociedad y la ceremonia de entrega de premios.

El Cimasub recordará a las personas que sostuvieron sus primeras décadas este ciclo y reconocerá "la cadena de voluntariado y relevo que explica que una iniciativa nacida en un club de buceo haya llegado hasta su 50 edición". Francisco Pizarro ocupará un lugar destacado en ese relato, junto con los veteranos identificados por la organización.

Además, se mostrarán en diferentes espacios de la ciudad cerca de 700 fotografías recibidas en 2026. Bilbao y Vitoria-Gasteiz incorporarán muestras durante sus propias citas del aniversario. Tras las sesiones del 12, 13 y 14 de noviembre en el Teatro Principal, el Cimasub llegará a Itsasmuseum Bilbao los días 21 y 22 y a los Cines Florida de Vitoria-Gasteiz los días 23, 25 y 30.

Por otro lado, del 9 al 13 de noviembre, el Aquarium acogerá el Txikiziklo Submarino para alumnado principalmente de 5º y 6º de Primaria. La unidad didáctica 'Ama Itsasoa' planteará a los escolares trabajo antes, durante y después de la actividad, de manera que la visita "no sea una excursión aislada, sino parte de un proceso de aprendizaje sobre biodiversidad y conservación", han explicado los responsables de Cimasub.

A ese trabajo se suma el Proyecto Ulysses de Azti, a través del cual los colegios recibirán pequeños barcos de madera equipados con GPS que, una vez decorados y devueltos al proyecto, podrán ser lanzados al mar en campañas oceanográficas. El seguimiento de sus trayectorias permitirá observar cómo las corrientes desplazan objetos que simulan el comportamiento de los residuos marinos.

Por otro lado, el sábado 21 de noviembre, el Aquarium incorporará un taller gratuito infantil de cianotipias.