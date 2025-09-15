Cinco films de Sección Oficial y dos de New Directors aspiran al Premio RTVE-Otra Mirada del Festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco films de la Sección Oficial y dos de New Directors aspiran al Premio RTVE-Otra Mirada de la 73 edición del Festival de San Sebastián, que se inaugurará este próximo viernes.

Así, las películas de Dolores Fonzi, Alauda Ruiz de Azúa, Milagros Mumenthaler, Xiaoyu Qin, Tribeny Rai, Emilie Thalund y Alice Winocour competirán por esta galardón, en su XIX edición.

RTVE, patrocinador oficial del certamen, entrega cada año este galardón a un largometraje que trate temas cercanos a la realidad de la mujer en todos los ámbitos; un cine dirigido, interpretado o escrito por creadores, mujeres y hombres, que aborden en sus películas temáticas diversas desde una perspectiva de género.

El jurado de esta edición lo forman la periodista y consejera de RTVE María Solana, la cineasta Gema Blasco, que ha estrenado este año 'La Furia', y la periodista Amaia Ereñaga.

Analizarán cinco filmes de la Sección Oficial -'Belén' de Dolores Fonzi (Argentina), 'Couture' de Alice Winocour (Francia y EUA), 'Jianyu laide mama' de Xiaoyu Qin (China), 'Las corrientes' de Milagros Mumenthaler (Suiza y Argentina) y 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa (España)-, y dos de la sección New Directors -'Chhora jastai' de Tribeny Rai (India y Corea del Sur) y 'Vaegtloes' de Emilie Thalund (Dinamarca)-.

El premio se entregará el sábado 28 en la gala de clausura del Festival. El año pasado fue premiada la película 'All We Imagine As Light' (La luz que imaginamos), de Payal Kapaida, y se otorgó una mención especial a 'On Falling', de Laura Carreira.

RTVE celebrará este año cuatro galas de estrenos de su cine participado en la 73 edición del Festival. Será una semana de estrenos con la puesta de largo de las películas 'Parecido a un asesinato' (Antonio Hernández), 'Ya no quedan junglas' (Luis Gabriel Beristáin), 'La cena' (Manuel Gómez Pereira) y 'La tregua' (Miguel Ángel Vivas).