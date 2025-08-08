Cinco playas de Bizkaia tienen presencia de medusas este viernes, solo dos con baño prohibido

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil, con bandera roja, y las de Laida, Laga y Plentzia registran a las 11.48 horas de este viernes presencia de medusas, según los datos de la Cruz Roja. Además de en Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil, el baño también está prohibido en la playa de la Arena.

El baño está permitido pero con precaución en Laida, Laga (en las que se advierte de presencia de medusas), Gorrondatxe, Bakio y San Antonio, donde ondea la bandera amarilla.

Tiene bandera verde y, por lo tanto se permite el baño libre, en Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri. La temperatura media del agua es de 22 grados y la de ambiente de 26. La próxima pleamar está prevista para las 15.57 horas, mientras que la bajamar se producirá a las 22.12 horas.