La cineasta palestina Annemarie Jacir recibirá el Premio del 17 Festival de Cine y DDHH de San Sebastián

El certamen ofrecerá, del 5 al 12 a abril, 34 largometrajes y 34 cortos de 32 nacionalidades, cinco exposiciones y otras actividades

La cineasta palestina Annemarie Jacir, que ha dirigido y producido cerca de una veintena de películas en su carrera, como 'Like Twenty Impossibles' o 'Invitación de boda', recibirá el Premio del 17 Festival de Cine y Derechos Humanos (DDHH) de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 5 al 12 de abril.

En rueda de prensa en San Sebastián, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, el director de la unidad de cine de Donostia Kultura y responsable de la programación de este certamen, Josemi Beltrán, Sergio Moreno, de Amnistia Internacional Euskadi, e Idoia Azpilicueta, de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, han presentado esta edición, que contará con 68 películas, de las cuales 34 son cortometrajes y 34 largometrajes, de 32 nacionalidades, así como cinco exposiciones y otras actividades paralelas.

El alcalde donostiarra ha señalado que este Festival, organizado por el Consistorio y Donostia Kultura, recurre a la afición al cine de la ciudad como "excusa" para trabajar, "de una forma a veces dura pero necesaria", en el ámbito de los DDHH, con el fin de que el público sea capaz de "reflexionar e interiorizar" lo que pasa en el mundo, en aras a encontrar actitudes que nos ayuden a mejorarlo.

En este sentido, ha advertido de que quien busque "un cine de consumo fácil y rápido", no será cliente potencial de esta cita, dirigida a quien quiera ver cine desde el compromiso en favor de los DDHH.

Beltrán, por su parte, ha señalado que en un momento como el actual en el que proliferan rumores y mentiras, este festival ofrece "cine de verdad", que aborda temáticas amplias que van desde las luchas de las mujeres, hasta la precariedad laboral o conflictos abiertos en el mundo.

La película 'El hijo del acordeonista' (2018) de Fernando Bernués abrirá el 5 de abril en el teatro Victoria Eugenia esta 17 edición, mientras que 'Gracias a Dios' (2019) del conocido cineasta francés Françoise Ozon, que versa sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, cerrará el festival en una gala en la que será premiada la cineasta palestina Annemarie Jacir.

En cuanto a los 19 largometrajes que participarán en la Sección Oficial de este año, con coloquios posteriores en las sesiones de las 19.00 horas, Beltrán ha señalado que, además de las películas de apertura y clausura, 'Behind India', promovida por la ONG vasca Calcutan Ondoan; 'Hilos de Sororidad' de Eneko Olasagasti; abordan las "luchas de las mujeres"; mientras que '#Placer femenino' de Barbara Miller aborda el derecho a la autodeterminación sexual de éstas; y 'The feminist- a swedish inspiration' de Hampus Linder la política y el feminismo.

Por otro lado 'À l'école des philosophes' de Fernand Melgar habla del derecho a la educación de los niños con enfermedades y discapacidad; y la '(des)educación de Cámeron Post' de Desiree Akhavan aborda las llamadas terapias de 'reorientación' sexual a homosexuales.

El ámbito de los derechos laborales, 'En guerre' de Shéphane Brizé aborda la deslocalización y la rentabilidad empresarial; y 'Hotel explotación: Las Kellys' de Georgina Cisquella trata sobre la situación laboral del colectivo de las camareras de piso que trabajan en los hoteles.

La sección oficial también abordará conflictos como el apartheid en Sudáfrica con el filme 'El estado contra Mandela y los otros' de Nicolas Champeaux; la situación de pueblo palestino en 'The Tower' de MAts Grorud; el conflicto del Sáhara en 'Hamada' de Eloy Domínguez Serén; el genocidio camboyano en 'Funan' de Denis Do; el auge del populismo y el autoritarismo en Polonia en 'Impreza-Das fest' de Alexandra Wesolowski; y la Guerra de los BAlcanes en 'The load' de Ognjen Glavonic.

Además, la película '¡Nae pasaran!' de Felipe Bustos reflexionará sobre la desobediencia a favor de los DDHH; y 'Paseko txoriak' de Juanmi Gutiérrez mostrará el trabajo de las redes de acogida a personas migrantes. Finalmente, 'Welcome to Sodom' de Florian Weigensamer acercará al espectador al problema de la basura electrónica que se acumula en África.

El Festival también proyectará 18 cortometrajes entre los que hay "joyitas", según Beltrán, que ha indicado que se entregarán tres premios, además del especial a Jacir, el del Público al mejor largo; el del Jurado Joven al mejor corto; y el de Amnistía Internacional. Además, como es habitual habrá un ciclo de proyecciones con entrada libre en los centros culturales de la ciudad, de la mano de ONGDs; sesiones infantiles y juveniles para unos cuatro mil escolares; una muestra de realidad virtual y DDHH en el Victoria Eugenia; conferencias y un concierto por el Sahara Occidental el 12 de abril en el teatro Principal a las 20.00 horas.

EXPOSICIONES

En cuanto a las exposiciones, el centro cultural Aiete acogerá del 3 de abril a 30 de mayo la muestra 'El éxodo rohingya' organizada por Médicos sin fronteras; el centro cultural Okendo la exposición 'Mujeres del Congo- El camino a la esperanza' de la fotógrafa Isabel Muñoz, desde este viernes al 4 de mayo.

También tendrá lugar la muestra de los trabajos presentados al XV concurso infantil y juvenil de arte y DDHH, mientras que la Biblioteca central acogerá la muestra 'UN: People on the Move' y la Fnac 'El último hombre sobre la Tierra' de Joan Alvarado del 2 de abril al 19 de mayo.