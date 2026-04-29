El cineasta vasco Imanol Uribe recibirá este jueves el Premio del Festival de Cine y DDHH de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta vasco Imanol Uribe, autor de películas como 'La fuga de Segobia' o 'La muerte de Mikel', recibirá este jueves en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el Premio del 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de la capital guipuzcoana.

Uribe recibirá el galardón en la gala de clausura del certamen. El cineasta, considerado "uno de los grandes nombres del cine vasco de los últimos 50 años", ha dirigido títulos clásicos hechos en Euskadi durante la Transición como 'El proceso de Burgos' (1979), 'La fuga de Segovia' (1981) o 'La muerte de Mikel' (1983), que "abrieron la puerta a un nuevo cine, apegado a la realidad de su tiempo, ansioso por contar lo que estaba pasando en la sociedad en aquellos años de cambio y apertura de ventanas", según ha destacado el director de la Unidad de Cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán.

Su filmografía incluye también 'Días contados' (1994), ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián y de ocho premios Goya, incluyendo mejor película y mejor dirección, o 'Lejos del mar' (2015); 'Bwana' (1996), ganadora también de la Concha de Oro; 'El viaje de Carol' (2002) y 'Miel de naranjas' (2012), todas comprometidas socialmente.

Más recientemente ha abordado el asesinato en El Salvador de seis jesuitas en 1989 en 'Llegaron de noche' (2022). También ha rodado cine de aventuras como 'La carta esférica' (2007), el thriller 'Plenilunio' (2000) o la reciente 'La sospecha de Sofía' (2025), así como cine histórico con 'El rey pasmado' (1991) e incluso de terror como 'La luna negra' (1989).

El premio que recibirá este jueves es una réplica del monolito "Oroimena - Memoria", en memoria a todas las víctimas, obra del artista vasco Aitor Mendizabal .