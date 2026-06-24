Las cineastas de Noka Ekoizpena encaran los últimos meses para desarrollar sus proyectos - ZINEUSKADI

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cineastas del programa Noka Ekoizpena, programa de Zineuskadi para tutorizar, acompañar y apoyar proyectos de largometraje de directoras emergentes con base en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés con una productora emergente, encaran los últimos meses para desarrollar sus proyectos.

El cuarto módulo de Noka Ekoizpena profundizó el pasado 19 de junio en "aspectos creativos, jurídicos y económicos fundamentales para el desarrollo de los proyectos", han explicado desde Zineuskadi, al tiempo que han informado de que la última sesión tendrá lugar en septiembre.

Las participantes siguen dando pasos en el desarrollo de sus largometrajes, acompañadas por profesionales que les ayudan a "fortalecer tanto la dimensión creativa como la producción y viabilidad de sus proyectos".

La jornada comenzó con sesiones de trabajo individualizadas con los equipos, destinadas a revisar el estado de desarrollo de cada proyecto y a definir los próximos pasos de cara a la fase final del programa.

Los proyectos participantes en esta edición son 'Gure etxea', de Yangxi Chen y Esmeralda Bravo (productora), y 'If I die', de Esther Vital y Aline Rajan- Harjani (productora). En la última sesión la asesora legal Silvia Ruiz profundizó en el marco jurídico que acompaña a toda producción audiovisual, abordando cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y los incentivos fiscales.

Posteriormente, las participantes tuvieron la oportunidad de explorar la relación entre guion y dirección, de la mano de la directora Andrea Jaurrieta. Uno de los objetivos de este programa es la elaboración de presupuestos ajustados para solicitar ayudas del Gobierno Vasco y del Instituto del Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura (ICAA), así como de otros foros profesionales de la industria cinematográfica internacional.

Además, las participantes recibirán apoyo para la planificación de la producción de cara a iniciar el rodaje. El proceso culminará con un 'pitch' profesional en Abycine Lanza. Los dos proyectos participantes en la primera edición de Noka Ekoizpena fueron galardonados en dicho mercado: 'Canción Animal' se llevó el Premio ECAM Forum y 'La Koreana', el Premio Porto Post Doc.