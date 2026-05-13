Las citas previas para confeccionar la declaración de la Renta por teléfono en Bizkaia superan las 1.700 en seis días

Imagen de la oficina de Hacienda en Bilbao. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las citas previas para confeccionar la declaración de la Renta por teléfono en Bizkaia, una modalidad nueva puesta en marcha el pasado jueves, superan las 1.700 en tan solo seis días. Este servicio "pionero" permite recibir atención personalizada sin necesidad de desplazarse a ninguna de las 12 oficinas del Territorio Histórico.

La Hacienda vizcaína ofrece 190 citas diarias en esta modalidad de atención telefónica para elaborar la declaración y desde la puesta en marcha del servicio, han sido ofertadas un total de 1.710 citas, lo que supone haber cubierto el 96,41% en este periodo de seis días.

A fecha de hoy, la Diputación Foral de Bizkaia ha abierto, hasta el próximo miércoles 20, la posibilidad de concertar cita previa, un periodo que irá ampliándose en función de la demanda del servicio, según ha indicado la Diputación foral de Bizkaia en un comunicado.

Este nuevo sistema permite solicitar cita previa a través de la página web www.bizkaia.eus/renta o llamando al teléfono de Renta25, el 94 406 6600. En ambos casos, se asigna una fecha y una franja horaria de dos horas durante la cual el personal de Hacienda contactará con la persona contribuyente.

PROFESIONALES CUALIFICADOS

La atención telefónica corre a cargo de profesionales cualificados como los que atienden en las 12 oficinas de Hacienda, lo que garantiza un "servicio personalizado y de calidad".

Esta atención por teléfono amplía, además, las opciones disponibles para facilitar la confección de la declaración de la Renta, incorporando una alternativa "cómoda y accesible" para la ciudadanía, ha destacado la institución foral

CAMPAÑA DE LA RENTA25

Durante el primer mes de campaña, en concreto 29 días, se han presentado un total de 353.558 declaraciones, 52.370 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 17,39%. Además, Hacienda ha devuelto ya 352,3 millones de euros a las personas contribuyentes vizcaínas.

Como es habitual, el canal más utilizado por los contribuyentes para presentar su declaración sigue siendo el digital, con 279.486 declaraciones, el 79,05% del total, seguido por el telefónico con 61.402 (el 17,36%) y el presencial con 12.669, lo que significa el 3,59% del total.

La Diputación ha subrayado que cada día quedan sin cubrir alrededor de 40 citas concertadas en las diferentes oficinas de Bizkaia, a pesar de que desde Hacienda se recuerda a las personas contribuyentes, vía SMS, la fecha y hora concertadas.

Según ha indicado, se trata de turnos que no pueden ser reasignados con tan poca antelación, lo que dificulta una "gestión más eficiente del servicio y una mejor atención al conjunto de la ciudadanía".

El pasado año quedaron sin atender cerca de 3.500 citas durante toda la campaña, el 7,11% del total de las reservadas. Por ello, la Hacienda Foral ha recordado la importancia de cancelar con antelación aquellas citas a las que finalmente no se vaya a acudir, para facilitar así que otras personas puedan aprovechar esos turnos disponibles.

Desde que comenzó la campaña de la Renta, se han recibido 472.507 llamadas telefónicas, por lo que, con total probabilidad, este miércoles se superarán las 488.465 llamadas recibidas durante toda la pasada campaña, lo que demuestra el interés suscitado por las nuevas deducciones fiscales. El día con más llamadas entrantes fue el lunes 20 de abril, con un total de 35.450 llamadas.