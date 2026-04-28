CL Grupo Industrial concreta su oferta vinculante en 39,3 millones por Papresa y asume 148 empleos, el 72% de plantilla

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SAN SEBASTIÁN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CL Grupo Industrial ha concretado su oferta vinculante para Papresa de Errenteria (Gipuzkoa), en concurso voluntario de acreedores, en 39,3 millones de euros y asume 148 empleos, un 72% de la plantilla. La citada oferta contempla la adquisición de las dos principales líneas de producción de la empresa papelera -la máquina de papel prensa y la de cartón para embalaje-.

El grupo industrial extremeño ha realizado oficialmente su oferta, en un documento de 400 páginas, en el que se apunta que no contempla subrogar al cien por cien de los trabajadores de la papelera guipuzcoana.

Al respecto, el Comité de Empresa, que ha realizado este martes una nueva concentración en el exterior de la empresa, tal y como lleva a cabo cada martes y viernes desde que comenzó este proceso, ha rechazado la propuesta de CL Grupo con respecto al empleo, al considerarla "insuficiente". "Defenderemos el 100% del empleo", han remarcado.

Según ha explicado el presidente del Comité, Martin Otamendi, aún no han valorado la propuesta de CL y han puesto en manos de los servicios jurídicos y los económicos su análisis. "Es un informe de 400 hojas y nosotros somos papeleros, con lo cual esperaremos a que nos de la valoración las respectivas selecciones sindicales".

"NO DAN LOS NÚMEROS"

Otamendi ha incidido en que el Comité no comparte que se mantengan 148 empleos porque, según ha subrayado, "si se quieren mantener las dos instalaciones, las dos actividades en marcha, con ese número de trabajadores es imposible, no dan los números".

En esa línea, ha señalado que el Comité de Empresa ha mantenido varias reuniones con CL Grupo en las que les han explicado su proyecto industrial pero, tal y como ha apuntado, "no hemos hablado en ningún momento ni del número de trabajadores ni de las condiciones económicas de ellos".

Otamendi ha avanzado que han solicitado reuniones tanto con la Diputación Foral de Gipuzkoa como con el Gobierno Vasco y están "a la espera de que nos den hora", mientras que con la administradora concursal están citados para el próximo 5 de mayo.