Claros en el norte y nieblas en el sur este lunes en Euskadi

Cielo despejado - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con temperaturas similares y tiempo soleado, especialmente en la mitad norte del territorio.

Durante la noche puede ir en aumento la nubosidad de tipo bajo desde la costa, y en la mitad sur es probable que aparezcan nieblas persistentes, aunque por la tarde podrían abrirse algunos claros.

El viento soplará débil y de dirección variable. Pocos cambios en las temperaturas, que podrían descender ligeramente.