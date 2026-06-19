El Cluster Basquenergy elige a Alexander Artetxe como nuevo presidente

La asamblea general de Basquenergy elige a Alexander Artetxe como nuevo presidente - BASQUENERGY

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Basquenergy, el Cluster de Energía el País Vasco, ha elegido como nuevo presidente al presidente del Grupo Arteche, Alexander Artetxe, durante la Asamblea General Ordinaria de esta organización, que conmemora su 30º aniversario.

Según ha informado, en la Asamblea General 2026, celebrada este pasado jueves en el BEC de Barakaldo, Basquenergy aprobó las cuentas del ejercicio anterior y el Plan de Gestión para este año, además de llevar a cabo la elección de la nueva Junta Directiva.

Este órgano estará presidido por Alexander Artetxe, presidente del Grupo Arteche, quien agradeció a su antecesor, el presidente de IDOM, Luis Rodríguez Llopis, su trayectoria durante los últimos ocho años.

Más de 150 asociados e invitados del ámbito empresarial e institucional se reunieron en el acto institucional desarrollado tras la toma de acuerdos por parte de la Asamblea, en cuya apertura Artetxe constató "el momento clave" del sector energético y animó a la industria energética vasca a apostar por la innovación y la colaboración para aprovechar las oportunidades que está ofreciendo la transición energética.

Por su parte, el director general del Cluster, José Ignacio Hormaeche, expuso los datos más relevantes de la industria energética vasca, entre los que destacó los 28.000 empleos que genera en Euskadi y los 325 millones de euros anuales que invierte en I+D. También repasó las "propuestas de valor" y las principales actividades que Basquenergy realiza para impulsar la competitividad de las empresas de las diversas cadenas de valor.

PONENTE INVITADA

El encuentro contó con Araceli Fernández Pales, Head of Technology Innovation Unit de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), como ponente invitada. Fernández abordó, en su intervención, las tecnologías Net Zero más relevantes, analizó los "gaps" de costes de la industria china respecto al resto de regiones y planteó recomendaciones para identificar estrategias y segmentos prioritarios en diversas cadenas de valor.

Tras la ponencia, mantuvo un diálogo con la directora general Adjunta de SPRI, Cristina Oyón, en torno a la importancia de la innovación tecnológica como factor de competitividad, la descarbonización de la industria y la amenaza de la competencia procedente de China.

La viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco, Irantzu Allende, clausuró el evento, destacando las líneas de actuación para avanzar en la autonomía energética y estratégica en Euskadi.