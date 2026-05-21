Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi organiza un Curso de Verano en San Sebastián sobre la nueva intralogística

SAN SEBASTIÁN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi organiza el próximo 19 de junio, en el Palacio Miramar de San Sebastián, el curso 'Human-Centred Intralogistics. Soluciones centradas en las personas', en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (EHU) y con la colaboración de Ulma Handlilng Systems.

La cita reunirá a referentes internacionales del ámbito académico, institucional e industrial para analizar, en una sesión intensiva de una mañana, cómo la intralogística está evolucionando hacia modelos en los que la tecnología avanzada se orienta a mejorar simultáneamente la eficiencia operativa y la calidad del trabajo de las personas, han explicado desde el Clúster en un comunicado.

Esta iniciativa parte de la idea de que "la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están redefiniendo los almacenes y centros logísticos, ampliando el impacto de la intralogística más allá de la productividad, hacia la mejora de las condiciones de trabajo, la seguridad laboral y la atracción de nuevo talento".

"Desde un enfoque que sitúa a las personas en el centro de la transformación, la jornada abordará los retos actuales del sector logístico, incluyendo la evolución tecnológica, la escasez de talento, los cambios demográficos y la necesidad de rediseñar los puestos de trabajo en entornos altamente automatizados", han añadido.

Intervendrán Eva Ponce, directora del MIT Omnichannel Supply Chain Lab, en el Massachusetts Institute of Technology, quien abordará cómo la transformación digital, la automatización y los cambios demográficos están redefiniendo la intralogística y los modelos de trabajo en las cadenas de suministro a nivel global.

Por su parte, María Nieves de la Peña, responsable de Riesgos Laborales en Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, analizará las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos en almacenes como base para una intralogística más humana. Por último, Eñaut Sarriegi, director comercial de Ulma Handling Systems, ofrecerá la perspectiva tecnológica de la automatización intralogística y presentará casos reales de aplicación en entornos de almacenaje y preparación de pedidos.

También se analizarán tecnologías como robots móviles, cobots, sistemas de manipulación asistida, exoesqueletos o gemelos digitales, y su impacto en la eficiencia, la ergonomía y la seguridad laboral. Asimismo, se expondrá cómo la introducción de tecnologías automatizadas permite redefinir perfiles profesionales y proporciona una respuesta a la escasez de talento, contribuyendo a reforzar el atractivo del sector.

Tras las ponencias, se abrirá un espacio de debate entre empresa, universidad e industria en el que los ponentes profundizarán en la integración de soluciones intralogísticas avanzadas, sin perder el foco en las personas, la salud laboral y la competitividad industrial, y a partir de casos y experiencias reales. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web de los cursos de verano.