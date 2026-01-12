La Cofradía de la Virgen Blanca anima a las familias vitorianas a celebrar la 'Fiesta de Candelas'

VITORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de la Virgen Blanca ha realizado una convocatoria abierta a todas las familias vitorianas para celebrar la 'Fiesta de Candelas' el próximo 1 de febrero en su marco tradicional, la capilla de la Virgen Blanca en la iglesia de San Miguel, dentro del Santuario de la Virgen Blanca.

En un comunicado, ha informado de que se desarrollará tras la eucarística de las 12.30 horas, sobre las 13.15 horas, dentro de un sencillo acto realizado frente a la imagen de la patrona que finalizará con la toma de la foto-recuerdo y la entrega a los niños de un obsequio.

Las familias que deseen presentar a sus hijos e hijas ante la Virgen Blanca deberán facilitar sus datos acudiendo al Museo de los Faroles, abierto de 11.00 a 13.00 horas de lunes a sábado, antes del día 1 de febrero.

También podrán hacerlo en la página web de la cofradía, mediante correo electrónico info@cofradiavirgenblanca.com, o por teléfono 945277077 (11.00 a 13.00 horas).