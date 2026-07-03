La colaboración entre Seguridad y policías locales permite cubrir el 100% de peticiones de personal policial interino

Archivo - Agentes de policía local y foral en Arkaute - IREKIA - Archivo

VITORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colaboración entre el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y las policías locales ha permitido cubrir el 100% de las solicitudes de personal policial interino

El Departamento de Seguridad convocó a principios de año el proceso de creación de una nueva bolsa de agentes interinos e interinas de la Policía Local para poder garantizar una respuesta "ágil y eficaz" a las necesidades temporales de personal de los distintos ayuntamientos de Euskadi, según ha recordado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La convocatoria recibió cerca de 3.000 solicitudes y 990 personas, 639 hombres y 351 mujeres, superaron las primeras pruebas eliminatorias que se celebraron en marzo en el BEC de Barakaldo.

En total 740 personas han superado la fase de dinámicas de grupo y la formación realizada en la Academia Vasca de Policía y Emergencias y se incorporarán a la bolsa de agentes interinos e interinas a medida que completen el curso de formación.

Hasta el momento se han realizado cinco tandas de formación y gracias a ello se han podido adjudicar el 100% de las solicitudes recibidas de 41 ayuntamientos de Euskadi y completar las solicitudes de las policías locales antes del periodo estival y de las principales fiestas y eventos del verano.

Las bolsas se irán completando a medida que las personas aspirantes completen su formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute (Álava). A día de hoy faltan cinco tandas más de formación que también permitirán cubrir las necesidades coyunturales que puedan darse después del verano, a lo largo del periodo 2026-2027.

Además de la formación jurídica, operativa y táctica, las personas aspirantes están recibiendo formación específica en el uso seguro del armamento.

Esta capacitación responde a lo establecido en el Decreto 24/2024, que exige formación previa para el porte de armas en los servicios de vía pública.

Al tratarse de una bolsa supramunicipal, los agentes pueden ser asignados a municipios con diferentes modelos de servicio, por lo que resulta imprescindible garantizar una preparación adecuada y variada.

Para ello, como novedad, la Academia de Arkaute ha contado con personal experto de las propias udaltzaingoak que han sido las encargadas de instruir y llevar a cabo la fase práctica de la formación obligatoria.

En este proceso han participado 56 personas expertas, profesionales procedentes de las policías locales de Andoain, Arrasate, Arrigorriaga, Azpeitia, Barakaldo, Basauri, Beasain, Bilbao, Donostia / San Sebastián, Errenteria, Galdakao, Irun, Legazpi, Leioa, Oiartzun, Oñati, Portugalete, Valle de Trápaga - Trapagaran y Vitoria-Gasteiz.