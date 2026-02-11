El colectivo trans Sumitrans denuncia el "bloqueo" del servicio psiquiátrico de la UIG de Cruces y pide su abolición

Archivo - Hospital de Cruces - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colectivo trans por la abolición de la Unidad de Identidad de Género, Sumitrans, se concentrará este jueves ante el hospital de Cruces para denunciar el "bloqueo" del servicio psiquiátrico de la UIG del centro hospitalario y pedir su abolición.

Según ha informado SuminTrans, la protesta se desarrollará bajo el lema "GIU GELDIARAZITA. Vidas Trans en juego", frente al Hospital Universitario de Cruces.

El colectivo ha criticado "la paralización total" del servicio de psiquiatría de la UIG "como consecuencia de la baja de su psiquiatra". "Esto ha provocado la cancelación de citas y ha dejado a numerosas personas trans en un limbo, negándoles el acceso a atención sanitaria e impidiéndoles empezar su proceso hormonal", ha añadido.

Sumitrans ha asegurado que, "aunque es ilegal desde 2019", en la UIG de Cruces "se sigue obligando a las personas trans a pasar por Psiquiatría, donde una psiquiatra decide si pueden o no acceder a tratamientos hormonales".

A su juicio, este "protocolo interno" infringe la ley trans autonómica de febrero de 2024 y la ley trans estatal de febrero de 2023 y "patologiza a las personas trans, subordinando su acceso a atención sanitaria a una evaluación psiquiátrica obligatoria".