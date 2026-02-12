Colectivos sociales, sindicatos y partidos vascos se unen en la Iniciativa Popular por el Derecho a la Vivienda

Archivo - Un cartel de 'Alquila' de una inmobiliaria - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales, sindicatos y partidos vascos se ha unido para configurar la Iniciativa Popular por el Derecho a la Vivienda con el objetivo de hacer una labor de "concienciación social y reivindicación" y "presionar a las administraciones" para que garanticen "el acceso a la vivienda para todas las personas". Además, han exigido a las Administraciones que establecezcan "urgentemente" medidas "efectivas" que "limiten y hagan asequible" el precio de la vivienda de compra y alquiler.

En un comunicado, los integrantes de la iniciativa han explicado que esta ha surgido "desde la visión compartida" de que el acceso a la vivienda "es imposible para la mayoría de la población" y sus altos precios "suponen ya un factor de empobrecimiento y exclusión social".

Por ello, han reivindicado que la vivienda "es un derecho" y, por tanto, "debe quedar fuera de la lógica del mercado". En su opinión, es responsabilidad de las instituciones "garantizar este derecho". "Ellas disponen de los recursos y las herramientas para intervenir en el mercado de la vivienda y proteger el derecho, poniendo fin a la especulación", han apuntado.

A su juicio, la gestión de las administraciones "se está enfocando en favorecer la especulación y esconder el problema", por lo que se han comprometido a "generar una dinámica y un movimiento social que aglutine cada vez a más colectivos y personas".

También promoverá concentraciones y campañas "de concienciación social y reivindicación", para "presionar a las administraciones", de forma "que pongan todos los esfuerzos y medios en garantizar el acceso a la vivienda para todas las personas".

PRECIOS

La Iniciativa Popular ha recordado que, según datos oficiales, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre nueva en Euskadi es de 3.582 euros por metro cuadrado y en Bilbao 5.150 euros el metro cuadrado, lo que supone que un piso de 70 metros cueste 360.500 euros.

Además, han apuntado que el precio medio del alquiler libre en la Comunidad autónoma asciende a 819 euroS mensuales y en Bilbao supera los 900 euros.

De las más de 103.000 personas apuntadas en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide, unas 80.000 son solicitantes de alquiler. El precio medio de la 'VPO en compra' es "totalmente abusivo e inaccesible" ya que, por ejemplo, en la zona de Zorrozaurre se ofrecen Viviendas de Protección Oficial de hasta 320.000 euros.

Según la Iniciativa Popular por el Derecho a la Vivienda, las unidades de convivencia apuntadas en Etxebide tienen un nivel medio de ingresos anual inferior a 16.000 euros, por lo que "no tienen opción a acceder al mercado libre y tampoco a la vivienda protegida en compra".

Además, ha apuntado que se han triplicado, en los últimos años, las personas que tienen que pernoctar en la calle. "Esta noche, más de 600 personas dormirán al raso en Bilbao y más de 1.500 personas en Euskadi. Los datos reales estimamos que doblan el número", ha añadido .

Tras denunciar la actual política de vivienda, han señalado que desde Etxebide "no se hace ningún esfuerzo en el alquiler social" y aunque "están obligados por ley a destinar el 100% de sus recursos, la oferta de alquiler es irrisoria e insuficiente", en concreto de 7.500 viviendas en 16 años.

Ha lamentado, además, que el Gobierno vasco ha reducido la VPO del 75% al 60% y "solo para darse de alta en Etxebide se tardan entre tres y seis meses".

A su juicio, también "se fomenta la criminalización mediática de colectivos vulnerables y se desalojan espacios donde duermen personas en situación de calle, como ocurrió en las canchas de Atxuri y sigue ocurriendo en Zorrozaurre". "Se permite que desahucien familias de sus casas, sin ofrecer ninguna alternativa", ha apuntado.

También ha censurado que "se fomenta la inversión en vivienda como un negocio y no se frena el negocio turístico inmobiliario, que encarece desorbitadamente el precio de la vivienda". "Los presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 destinarán a vivienda tan solo 482 millones, mientras a sanidad se destinan 5.300 millones y a educación 3.300 millones", ha apuntado.

MEDIDAS CONCRETAS Y EFECTIVAS

El colectivo ha reivindicado "medidas concretas y efectivas ya" y ha instado a las instituciones a garantizar "una oferta suficiente y asequible de vivienda pública en alquiler social, que no suponga más de un 20% de los ingresos y que sea adecuada a las necesidades de todas las personas demandantes".

A su juicio, la vivienda vacía supone "un lujo inadmisible en este contexto y un factor de especulación" por lo que ha reclamado que se articulen las medidas "de penalización y expropiación, que aseguren el aprovechamiento inmediato de estas viviendas".

"Es denunciable que en Bilbao solo se plantea subir el IBI un 75%, cuando podría hacerlo un 150% o incluso expropiarlas, esto influiría drásticamente en la oferta y el precio de la vivienda", ha añadido.

Tras apuntar que son 70.000 las viviendas vacías en Euskadi, 34.000 en Bizkaia y 9.000 en Bilbao, han añadido que "con un tercio de las viviendas vacías de Bilbao se podría dar techo a todas las personas que viven en la calle en Euskadi".

Por ello, ha vuelto ha exigir que se establezca "urgentemente medidas efectivas que limiten y hagan asequible el precio de la vivienda", tanto de compra como de alquiler, "poniendo fin a la especulación con un derecho básico".

Asimismo, ha denunciado la "falta de recursos", como albergues, comedores y viviendas sociales y las "las trabas burocráticas, la desatención y los tiempos de espera interminables para atender situaciones de emergencia social".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento "a la opinión pública" para que participe en las concentraciones que impulsará cada mes "frente a las diferentes administraciones".

El sábado 21 de febrero, celebrarán una concentración con tiendas de campaña a las 12 horas en la plaza del Arriaga, a la que han llamado a participar.

La Iniciativa Popular por el Derecho a la Vivienda está integrada por la Asociación de Trabajadoras del hogar (ATH-ELE), Atxurigorri, Atxuri Harrera, AZET Etxebizitza Sindikatua, Belaunaldi Galdua, Berri-Otxoak, Bilboko EH Bildu, Bilboko Etxebizitza Sindikatu Sozialista, Bizizaleak, Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, Goazen, Greska, LAB Sindikatua, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Podemos Euskadi y Sumar Mugimendua.