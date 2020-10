Colegio de Enfermería de Gipuzkoa recuerda que las mascarillas de tela no son productos sanitarios, ni EPIs

SAN SEBASTIÁN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha recordado que las mascarillas de tela no son productos sanitarios, ni equipos de protección individual (EPI). Además, ha destacado las diferencias existentes según los diferentes estándares de fabricación, ya que "no todas protegen contra la covid-19".

El COEGI ha indicado que para adquirir las mascarillas higiénicas que realmente nos protejan frente a la infección, "hay que tener en cuenta la ficha técnica, analizar el tipo de mascarilla y utilizar sistemas recordatorios para su correcto uso en el tiempo".

En este sentido, ha apuntado que la mascarilla debe especificar que cumple la normativa UNE-EN 0065 (o la homóloga europea CWA17553), es decir, que tiene una filtración mayor o igual a 90 de dentro afuera, que está homologada, testada y fabricada según estándar.

Además, en la ficha de producto se deben encontrar las recomendaciones de lavado del fabricante, el número de lavados que soporta. Las enfermeras recomiendan no adquirir aquellas que aguanten menos de cinco lavados, composición, periodo y tiempo recomendado de uso, nunca mayor a cuatro horas seguidas o intermitentes.

También destacan "la importancia de que se especifique la eficacia de filtración y respirabilidad". Según el COEGI, las mascarillas recomendadas "son aquellas que están homologadas, cumplen la normativa y están testadas" y "las que podrían usarse de forma ocasional son aquellas que son de elaboración casera, pero en las que se han utilizado los materiales autorizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

Sin embargo, "las que no deben usarse en ningún caso son las caseras que no empleen los materiales recomendados, ni las que se venden en establecimientos comerciales, pero no cumplen la normativa", advierten desde el COEGI. Además, recomienda utilizar sistemas recordatorios para acordarnos de cambiarlas aproximadamente a las cuatro horas de uso y para saber si toca lavarlas o desecharlas.

Para evitar que se contaminen, se recomienda guardar en bolsas transpirables entre uso y uso, y no utilizar cordones sin funda, para colgarlas y manipularlas siempre desde las gomas o tiras.