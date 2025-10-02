El Colegio de Médicos de Bizkaia se adhiere a la huelga de la profesión médica de este viernes

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) se ha adherido al apoyo manifestado por la Organización Médica Colegial española (OMC) a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en defensa de la profesión y de la calidad asistencial que está convocada para este viernes, 3 de octubre.

A través de este paro, que también apoya el Sindicato Médico de Euskadi, la profesión médica vuelve a manifestar su rechazo al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Tomás Cobo, ha afirmado que esta huelga es la manifestación de "la desesperanza, el cansancio y el malestar" de todas las médicas y los médicos españoles por la consideración y el trato que reciben.

En nombre de los profesionales de la Medicina, ha pedido "respeto, consideración y reconocimiento" y que las médicas y los médicos dispongan de unas condiciones "dignas" para poder ejercer su trabajo.