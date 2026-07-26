Una colisión entre tres vehículos en la A2122 a la altura de Lantarón (Álava) deja siete heridos y la vía cortada

VITORIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre tres vehículos que ha tenido lugar la tarde de este domingo a la altura de Lantarón (Álava) en sentido Trespaderne (Burgos), en la A-2122, se ha saldado con siete personas heridas trasladadas a un centro de salud y la vía cortada en ese punto.

Los hechos han tenido lugar minutos antes de las 16.00 horas, y pasadas las 17.30 horas los servicios de asistencia siguen trabajando en el lugar, por lo que la vía en ese sentido, con un único carril, permanece cortada. Siete personas han sido trasladadas a un centro de salud.