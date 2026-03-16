La comarca de Urola Erdia analiza la situación de la seguridad en esta zona de Gipuzkoa

Participantes en la 20ª reunión del Basque Segurtasun Foroa en Azkoitia (Gipuzkoa) - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Azkoitia ha acogido este lunes la 20ª reunión del Basque Segurtasun Foroa en la que han participado más de 35 representantes locales procedentes de los municipios de Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bidania, Errezil y Zestoa, pertenecientes a la comarca de Urola Erdia para reflexionar, a través de varias dinámicas participativas, sobre la situación de la seguridad en esta zona guipuzcoana, favoreciendo un espacio de intercambio de diagnósticos, experiencias y propuestas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, durante la reunión se han compartido distintas perspectivas con el objetivo de fortalecer la convivencia y mejorar la coordinación entre las instituciones y los diferentes agentes locales implicados, transcendiendo el ámbito estrictamente policial e incorporando también enfoques preventivos.

Entre los temas que se han tratado destacan: la gestión de emergencias, la ciberdelincuencia, la violencia contra las mujeres, la seguridad vial, el consumo de drogas y el cambio climáticos y sus afecciones al territorio.

La sesión, presidida por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha reunido a representantes municipales de los distintos ayuntamientos de la comarca, asociaciones vecinales, agencias de desarrollo, empresas, además de responsables la Ertzaintza, las policías locales y Protección Civil.

La de hoy ha sido la vigésima reunión del Basque Segurtasun Foroa, tras la celebración de los encuentros en las comarcas de Vitoria-Gasteiz, Ibaizabal, Bidasoa, Mungialdea, Goierri, Debagoiena, Meatzaldea, Rioja y Montaña Alavesa, Oarsoaldea, Bilbao, Aiaraldea, Urola Kosta, Lea-Artibai, Ezkerraldea, Debabarrena, Enkarterri, Álava y Gipuzkoa. La próxima cita del foro será el próximo 26 de marzo en Getxo.