El comercio local de Vitoria-Gasteiz invita a vivir Halloween en las calles y barrios de la ciudad

Halloween - GASTEIZ ON

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comercio local de Vitoria-Gasteiz se suma a la celebración de Halloween con una propuesta que invita a disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Bajo el lema 'Bizi Gau Beltza-¡Vive Halloween!', cerca de 70 establecimientos asociados a Gasteiz On organizarán actividades para llenar de ambiente las calles.

En una nota, Gasteiz On ha informado que la iniciativa se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre, con el fin de fomentar la participación vecinal y ofrecer una experiencia festiva en la que el comercio, la hostelería y los servicios de proximidad serán protagonistas.

La iniciativa comienza este lunes en Zabalgana con un concurso de escaparates y se extiende a otros puntos de la ciudad con una programación que combina el tradicional 'truco o trato' con distintas actividades organizadas por los establecimientos participantes.

El objetivo es invitar a vecinos y visitantes a recorrer los barrios, descubrir sus negocios y disfrutar de Halloween desde la cercanía y la participación. La campaña pone de manifiesto el papel del comercio local como "agente dinamizador de la ciudad".

Veinte establecimientos de Zabalgana han organizado una programación específica, que incluirá un concurso de escaparates terroríficos. Hasta el 1 de noviembre, los negocios participantes transformarán sus escaparates para dar "un toque de misterio y creatividad al barrio". La ciudadanía podrá votar por su escaparate favorito a través de un formulario, convirtiéndose así en parte activa de la iniciativa y ganar una de las dos tarjetas 'Regala Gasteiz' con 30 euros para gastar en el comercio local.

Asimismo, los días 30 y 31 de octubre, en los establecimientos participantes de comercio, hostelería y servicios de Zabalgana se podrá disfrutar de sorteos de chuches, talleres para pintar y decorar calabazas y convertirlas en velas aromáticas o concursos de calabazas y disfraces.

Esos mismos días, viernes y sábado, 47 establecimientos más ubicados en distintas zonas de la ciudad ofrecerán también actividades de Halloween y propuestas de 'truco o trato'. Además de descuentos, regalos y música, se podrá disfrutar, por ejemplo, con pintacaras, talleres creativos de casitas encantadas, figuras terroríficas o maquillaje de monstruos, dulces "y mucho más".