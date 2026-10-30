Los comercios de Bilbao protegen sus escaparates con paneles de madera en prevención de disturbios este sábado

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de Bilbao protegen sus escaparates con paneles de aglomerado de madera en prevención de que puedan producirse este sábado disturbios y ataques a los establecimientos comerciales ante la convocatoria a través de las redes sociales del movimiento 'Blocus' a una manifestación, coincidiendo con la celebración de Halloween, a la que animan a acudir con máscaras y guantes.

En sus carteles por Internet, realizados con Inteligencia Artificial, apuntan a comercios supuestamente a asaltar, sobre todo de la Gran Vía bilbaína, aunque también han convocado en San Sebastián y Vitoria.

La preocupación de los comerciantes de Bilbao ha ido aumentando a medida que se multiplicaba la difusión de estos carteles por las redes sociales a lo largo de esta semana, y más después de los altercados que se produjeron el pasado lunes tras las protestas contra el agitador Vito Quiles, con quema de vehículos y contenedores, y el saqueo de algunos comercios de la zona de Indautxu.

Esta misma mañana se han comenzado a colocar paneles de aglomerado protegiendo los escaparates de los comercios, en previsión de que se puedan cometer actos violentos o robos en ellos este sábado.

Precisamente, agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a un joven de 20 años, administrador de la cuenta de Instagram 'Blocus Bilbao', como presunto autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y conspiración para cometer delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

Según la investigación, el arrestado gestionaba también un canal de Telegram desde el que se convocó una manifestación para el 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.

En el canal se efectuaban llamamientos expresos a provocar incidentes en el centro de Bilbao. También se señalaban establecimientos comerciales como posibles objetivos, seleccionados por la relevancia de los negocios y la calidad de los productos que ofrecían.

Según la información recabada por los investigadores, en el canal se compartían manuales para la confección de artefactos explosivos, incluidos materiales procedentes de páginas relacionadas con grupos terroristas árabes, e instrucciones para la elaboración de cócteles molotov. También se instaba a difundir estos contenidos para atraer a más participantes a la movilización.