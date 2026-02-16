Comienzan las obras para mejorar el estado de la iglesia en la que se produjo la matanza del 3 de marzo de 1976

Archivo - Comparecencia de víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 - ASOCIACIÓN 3 DE MARZO - Archivo

VITORIA, 16 Feb.

Las obras en la iglesia de San Francisco de Asís, en la que el 3 de marzo de 1976 se produjo la matanza de cinco trabajadores por parte de la Policía Armada en Vitoria-Gasteiz, han comenzado ya con el fin de mejorar el estado del edificio.

Gogora-Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha recordado este lunes, a través de un comunicado, que el patronato de Martxoak 3 Memoriagunea Fundazioa/Fundación Memorial 3 de Marzo aprobó el pasado mes de diciembre la realización de una serie de actuaciones urgentes ante el estado de deterioro que presentaba el templo y ante el riesgo de aumento de daños en el caso de no intervenir de manera inmediata.

Los trabajos adjudicados cuentan con un presupuesto de 54.000 euros, y está previsto que estén finalizados en un plazo de seis semanas. La iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga de Vitoria, fue diseñada por el arquitecto Luis Peña Ganchegui y construida entre 1969 y 1970.

Esta iglesia, de gran valor arquitectónico, cuenta también con una gran carga simbólica, ya que en su interior se produjeron una parte importante de los acontecimientos violentos protagonizados por la Policía Armada en represión de las protestas obreras del 3 de marzo de 1976.

Cuando se acerca la conmemoración del 50 aniversario de esta matanza, en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada, han comenzado unos trabajos que buscan actuar de forma "mínima y respetuosa" en el edificio, con el fin de evitar su degradación, hasta el momento en el que se pueda abordar una obra más completa de rehabilitación.

ACTUACIONES URGENTES

El pasado mes de diciembre, en la sesión celebrada el día 15, el patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo aprobó por unanimidad las propuestas de adjudicación para la realización de estas actuaciones urgentes.

En concreto, se dio luz verde a actuar en las cubiertas del edificio para eliminar las entradas de agua como consecuencia del desplazamiento de las piezas de pizarra del tejado, así como la estabilización o la retirada de aquellos elementos con riesgo de desprendimiento.

También se prevé la eliminación de la vegetación que a lo largo de los años ha ido creciendo de forma incontrolada en los parterres perimetrales del edificio y que lo estaban deteriorando.

El patronato recogió igualmente la solicitud de las asociaciones que lo integran y de la Diputación Foral de Álava para realizar sondeos en los jardines que rodean a la iglesia, con el fin de determinar su potencial arqueológico por si pudieran conservarse retos de interés relacionados con el suceso histórico.

Completa el encargo el levantamiento topográfico del edificio para poder realizar toda la documentación geométrica detallada con el objetivo de identificar y documentar evidencias físicas de los sucesos violentos de 1976.