Comienzan las obras para la modernizar la instalación de protección contra indencios del puerto de Pasaia en La Herrera

Puerto de Pasaia - APP

SAN SEBASTIÁN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la modernización de la instalación de protección contra incendios del puerto guipuzcoana de Pasaia en La Herrera han comenzado y cuentan con una inversión de casi dos millones de euros. La actuación contempla el derribo de dos almacenes para liberar el espacio necesario para la construcción de una nueva estación de bombeo y un depósito de 702 metros cuadrados.

En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha informado de que ha dado luz verde a las labores de demolición de dos antiguos almacenes situados en la zona oeste, una intervención que tiene por objetivo "liberar el espacio físico que acogerá el nuevo sistema hidráulico que dará servicio a toda el área de la Herrera".

El derribo de los edificios D-2 y D-3, situados en la calle Herrera, comenzó este pasado lunes, durará una semana, y estará ejecutado por la empresa Construcciones Alzola.

Una vez finalizadas, las estructuras dejarán paso a "una caseta de bombeo de 100 metros cuadrados y un depósito de agua de acero galvanizado con capacidad para almacenar 702 metros cuadrados, garantizando así la autonomía del suministro ante cualquier emergencia", según las mismas fuentes.

La ejecución de la demolición entra dentro de la inversión global de 1.978.000 euros destinada a modernizar la seguridad ante incendios en La Herrera Sur.